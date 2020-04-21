Genç futbolcunun cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Yeşilmeydan Camisi'ne getirildi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun kılınan cenaze namazına, Öztürk'ün ailesi ile sevenleri katıldı.

Kaan Öztürk'ün cenazesi kılınan namazın ardından Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda bulunan Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

[Fotoğraf: AA]

Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk idaresindeki 26 UD 308 plakalı otomobil gece saatlerinde Kütahya yolu basma kavşağında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazada yaralanan ve ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, hastanede yaşamını yitirdi.