Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Çağdaş Atan, takımda oluşan olumlu havayı anlattı.

"Sergen hoca ve biz, göreve başladığımızda takımdan ne isteyeceğimizi net biliyorduk ve ona göre çalışıyoruz. Bu hocanın ve ekibinin sırrı."

Fanatik Gazetesine konuşan genç antrenör, Beşiktaş'a geldiklerinde ayağa kaldırabilecekleri, isteklerine cevap verecek bir oyuncu grubu bulduklarını, havayı değiştirmenin de bu nedenle zor olmadığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Hücum futbolunu seven bir teknik adam"

Çağdaş Atan, Sergen Yalçın'ın başarısının ivmelenerek devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

"Gayet disiplinli, takım oyununa önem veren, hücum futbolunu seven, fizik kapasiteye fazlasıyla dayalı oynayan bir teknik adam. Ne isteyeceğimizi net biliyorduk, ona göre çalışıyoruz."

"Seneye iyi bir takım olup, büyük hedefler kovalayacağız"

Çağdaş Atan, 47 yaşındaki teknik adamın genç isimler için doğru zamanı beklediğinin altını çizdi.

"Kendi öz kaynağımızdan kullanabileceğimiz oyuncular var. Bunları bir potada eritip, gerekli takviyelerle seneye iyi bir takım olup, büyük hedefler kovalayacağımızı düşünüyorum."