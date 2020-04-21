Haber Giriş: Kaynak: AA
Kürekte Avrupa Şampiyonalarının yeni tarihleri belli oldu
[Fotoğraf: Reuters]
Uluslararası Kürek Federasyonu (FISA), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Avrupa Şampiyonalarının yeni tarihlerini açıkladı.
Büyükler Avrupa Şampiyonası, 9-11 Ekim tarihlerinde Polonya'nın Poznan kentinde gerçekleştirilecek.
23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 5-6 Eylül'de Almanya'nın Duisburg kentinde, Gençler Avrupa Şampiyonası ise 26-27 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak.
Ayrıca, Balkan Şampiyonası 12-13 Eylül tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın Struga kentinde düzenlenecek.
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