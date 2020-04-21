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Hakemlik vize sınav takvimi yenilendi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nda değişikliğe giderek 2020-2021 vize dönemi ve sınav takvimini erteledi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Talimatı'na geçici madde eklenerek tüm 31 Mayıs tarihleri 31 Temmuz olarak değiştirildi.
Bu değişiklikle 2020-2021 vize dönemi ve sınav takvimi ertelendi.
TFF Yönetim Kurulu'nun, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlaması hakkında vereceği karara bağlı olarak yeni sınav takvimi daha sonra MHK tarafından açıklanacak.
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