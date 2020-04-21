Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Talimatı'na geçici madde eklenerek tüm 31 Mayıs tarihleri 31 Temmuz olarak değiştirildi.

Bu değişiklikle 2020-2021 vize dönemi ve sınav takvimi ertelendi.

TFF Yönetim Kurulu'nun, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlaması hakkında vereceği karara bağlı olarak yeni sınav takvimi daha sonra MHK tarafından açıklanacak.