Koronavirüs salgını nedeniyle 20 Mart’ta durdurulan at yarışlarının tekrar başlayabilmesi için önlemler arttırıldı.

Mayıs ayının ilk haftasında at yarışlarının geleceği hakkında açıklama yapılması beklenirken, Türkiye'de farklı hipodromlarda yedi bin at çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, TRT SPOR’a yaptığı açıklamada, “Mayıs ayı için hazırız” dedi.

At yarışlarının diğer spor dallarından farklı olduğunu belirten Özbelge, "Diğer branşlarda sporcuların hazırlık için en az 1 aya ihtiyaçları var. Bize ise 1 hafta yeter" ifadesini kullandı.

Türkiye’de 9 hipodromda Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı’nın kontrolünde önlemlerin alındığını vurgulayan Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri, yarışların seyircisiz bir şekilde başlayacağını dile getirdi.

Karantina sürecinde hiçbir hipodromda koronavirüs vakası görülmediğini vurgulayan Ahmet Özbelge, alınan sıkı önlemlerin sürecin sonuna kadar devam edeceğini belirtti.