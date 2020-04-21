Şili'de bir müzik yarışmasına giden Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola yarışma iptal olunca Türkiye'ye döndü ve kurallar gereği devlet yurdunda karantinaya alındı.

Isla'nın eşinin Türkiye'ye dönmek için Şili’nin başkenti Santiago’da Türk Konsolosluğu’na gidip, "Şartları kabul ediyorum" formunu imzaladığı öğrenildi.

Bunun üzerine Gala Caldirola'nın, özel uçakla Türkiye getirildiği belirtildi. Mauricio Isla da eşini ve çocuğunu yalnız bırakmamak için yurda gitti ve ailesiyle karantinaya girdi.

Konuyla ilgili Fenerbahçe kulübünden bir açıklama yapılmadı.

Eşiyle ve çocuğuyla birlikte devlet yurdunda kalan Isla'nın, kendisine verilen antrenman programına burada devam ettiği ifade edildi.