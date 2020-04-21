Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da liglerin geleceği tartışılıyor.

İtalya Futbol Federasyonu'nun düzenleyeceği kritik toplantıdan sonra bu konudaki yol haritasının çizilmesi bekleniyor.

Ancak bu toplantı öncesi çizme basınından dikkat çekici bir iddia geldi. Torino, Sampdoria,Genoa, Bologna, Parma, SPAL, Brescia, Udinese ve Fiorentina'nın Serie A'nın yeniden başlamasını istemediği ileri sürüldü.

8 kulübün bu kararına tehlikenin tam mânasıyla geçmediği ve öngörülemeyen sonuçların ortaya çıkabileceğini gerekçe gösterdiği belirtildi.

Diğer yandan liglerin devam etmesini istemediği iddia edilen Fiorentina ise çıkan iddiaları yalanladı.

Resmi internet sitesinden bir açıklama yapan mor menekşeler, devam yönünde bir karar çıkması durumunda buna uyacaklarını duyurdu.

İspanya'da tarih konusunda anlaşmaya varıldı

İspanya'da hükûmet yetkilileri, federasyon ve kulüp başkanları arasında yapılan toplantıda antrenmanların başlama tarihi konusunda anlaşmaya varıldı.

Ayrıca La Liga yayın gelirlerinin yaklaşık 10 milyon eurosunun diğer spor branşlarına ve sporculara aktarılması konusunda da el sıkışıldı.

Koronavirüs salgının en ağır yaşandığı ülkelerin başında gelen İspanya'da hayatı normalleştirmek için kararlar alınıyor.

Hükümet, futbol takımlarının antrenmanlara başlayacağı tarih konusunda kulüplerle ve federasyonla anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Ancak mutabakata varılan tarih, kamuoyuyla paylaşılmadı. Bazı İspanyol medya kuruluşları, salgının hızına ve sağlık yetkililerinin kararlarına bağlı olarak başlangıç tarihinin 4 Mayıs olabileceğini duyurdu.

La Liga ve federasyon antrenmanlara başlanmasının ardından uygulanacak katı sağlık protokollerini de belirledi.

Lig yönetimi, müsabakaların Mayıs ayının bitiminden önce başlanmasının beklenmediğini, ilk aşamada maçların seyircisiz oynanacağını kaydetti.

Bu arada hükümet yetkilileri ile kulüp başkanları arasında yapılan toplantıda, La Liga yayın gelirlerinin yaklaşık 10 milyon eurosunun diğer spor branşlarına ve sporculara aktarılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Bundesliga için 9 Mayıs tarihi gündemde

Bundesliga'da sezona kaldığı yerden devam edilecek. 9 Mayıs'ta yeniden başlaması gündemde.

Bavyera ve Kuzey Ren - Vestfalya eyaletlerinin başkanları, liglerin 9 Mayıs'ta yeniden başlaması konusunda umutlu konuştu.

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan Busdesliga'nın yakın zamanda yeniden başlama ihtimali ortaya çıktı.

Ülkenin en önemli eyaletleri arasında yer alan Bavyera ve Kuzey Ren - Vestfalya'nın başkanları Bundesliga'nın 9 Mayıs'ta kaldığı yerden devam edebileceğini söyledi.

Bild'e konuşan eyalet başkanları Markus Soder ve Armin Laschet, "Lig yönetimi güvenliği sağlayabileceklerini kanıtladılar. Sezonun kalan maçları seyircisiz bir şekilde oynanabilir. Bu, bir cambazın ipin üstünde yürümesine benziyor. Çok dikkatli olmalıyız. Futbolsuz geçen hafta sonları hiç de katlanılabilir değil" ifadelerini kullandı.

Bundesliga yönetimi konuyla ilgili kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

Bu toplantının ardından kulüp temsilcilerinin de yer aldığı ikinci bir toplantı yapılacak ve Bundesliga'nın 9 Mayıs'ta başlaması karara bağlanacak.