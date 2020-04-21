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Bakan Kasapoğlu'ndan Kaan Öztürk için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu taziye mesajında, "Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
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