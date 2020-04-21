Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Oyuncumuzun cenazesiyle ilgili bilgileri aldığımızda sizlere de ileteceğiz."

Eskişehirspor kulüp doktorluğundan yapılan açıklamada, ''Çok üzgünüm. Kulübümüz profesyonel futbolcusu Kaan Öztürk kardeşimiz dün gece trafik kazasında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun'' ifadelerine yer verildi.