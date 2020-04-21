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Lokomotiv Moskova futbolcusu Samokhvalov antrenmanda hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Arşiv]
Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın rezerv takımı Kazanka'da forma giyen Innokentiy Samokhvalov, 22 yaşında yaşamını yitirdi. Futbolcunun ölüm sebebiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.
Lokomotiv Moskova'dan yapılan açıklamada,Innokentiy Samokhvalov'un antrenman sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, Samokhvalov'un ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, Rus basınındaki haberlerde futbolcunun kalbiyle ilgili sağlık sorunu yaşadığı ifade edildi.
Lokomotiv Moskovalı oyuncuların yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle karantinada olduğu, Rus futbolcunun tesislerde bireysel antrenman yaptığı kaydedildi.
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