Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Eskişehirspor 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta vefat eden merhum Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Eskişehirspor altyapısından yetişen Kaan Öztürk'ün, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı diliyoruz."

Trabzonspor

"Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor U19 Takımında forma giyen Kaan Öztürk’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

Beşiktaş

"Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe

"Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Eskişehirspor camiasına baş sağlığı dileriz."

Gençlerbirliği

"Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kaan Öztürk’e Allah'tan rahmet, ailesine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz."

MKE Ankaragücü

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada da kazanın büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü

"Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz."

Galatasaray

"Eskişehirspor Kulübünün genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz."

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği

"Eskişehirspor 19 Yaş Altı Takımı futbolcularından Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kaan Öztürk kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Kasımpaşa

"Eskişehirspor futbolcusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Genç sporcuyla Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz."

Demir Grup Sivasspor

"Eskişehirspor'un 20 yaşındaki genç oyuncusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği kaza sonucu vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kaan Öztürk'e yüce Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

Hes Kablo Kayserispor

"Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz."

Giresunspor

"Eskişehirsporun genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. ‬‪Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz."

Göztepe

"Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk’ün trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz."

Altay

"Eskişehirspor forması giyen Kaan Öztürk’ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Eskişehirspor camiası başta olmak üzere tüm spor kamuoyuna başsağlığı dileriz."

Altınordu

"Sözün bittiği yerdeyiz. Işıklar içinde uyu Kaan."

Karşıyaka

"Eskişehirspor 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere, Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz."

Menemenspor

"Eskişehirspor forması giyen Kaan Öztürk'ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Eskişehirspor camiası başta olmak üzere tüm spor kamuoyuna başsağlığı dileriz."

Adana Demirspor

"Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren genç futbolcu kardeşimiz Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz."

Adanaspor

"Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz."