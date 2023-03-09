Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 23:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jorge Jesus'tan iki değişiklik
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig'deki Yukatel Kayserispor maçına göre takımını 2 değişikle sahaya sürdü.
Portekizli teknik adam, Kayserispor maçı 11'inde yer alan Diego Rossi ve Arda Güler'i yedeğe çekerken, yerlerine Serdar Aziz ile İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.
Sevilla'da 6 değişiklik
Ev sahibi ekibin teknik direktörü Jorge Sampaouli, Fenerbahçe önünde takımını önemli bir rotasyona soktu.
Sampaoli, İspanyol liginde Atletico Madrid'e 6-1 yenildikleri maça nazaran ilk 11'inde 6 oyuncu değişikliği yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı
Karşılaşma için Türkiye'den ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden yaklaşık bin kadar Fenerbahçe taraftarı Sevilya kentine geldi.
İspanyol liginde alt sıralarda bulunan ve kötü bir dönemden geçen Sevilla'nın taraftarları ise karşılaşmaya az ilgi gösterdi.
Etiketler: Fenerbahçe Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Ligi Jorge Jesus
Son Haberler
- 00:33
- 00:49
- 00:22
- 00:22
- 00:16
Sıradaki Haber
Emre Belözoğlu'ndan 2 değişiklik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz