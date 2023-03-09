Sevilla ile Fenerbahçe Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetti.

Özellikle ilk yarıda önemli gol pozisyonlarından yararlanamayan Fenerbahçe, rakibinin ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan yenik ayrıldı.

Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Jordan ile 85. dakikada Lamela kaydetti.

Fenerbahçe ve Sevilla, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Fenerbahçe, ikinci maçta İspanyol ekibini Kadıköy'de 16 Mart Perşembe günü konuk edecek.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında topu sürerek ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Dmitrovic'in üzerine vurarak önemli bir fırsattan yararlanamadı.

14. dakikada Sevilla kalecisinin önde olduğunu gören Valencia'nın orta saha çizgisinden vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

23. dakikada ev sahibi takımdan Fernando, Fenerbahçe yarı sahasında sol kanatta uzak bir noktadan serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü. Kaleci Altay, son anda uzanıp topu üstten kornere çeldi.

28. dakikada Valencia'nın ara pasına hareketlenerek savunmanın arkasına sarkan King'in sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak Dmitrovic'den döndü.

35. dakikada Ferdi Kadıoğlu, rakip sahanın ortasından aldığı topla iki rakibini geçerek ceza sahası önüne kadar geldi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci sağına uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

45. dakikada sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen King'in müsait durumda kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada sağ kanattan Jesus Navas'ın ceza sahasına ortasında Nianzou'nun kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topun sahibi oldu.

GOL - 56. dakikada Sevilla öne geçti. Bryan Gil'in pasında Fenerbahçe ceza sahası dışında sol kanatta topla buluşan Jordan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak savunmada Arao'ya da çarparak ağlara gitti. 1-0.

69. dakikada rakip ceza sahası çizgisinin ortasında Arao'nun vuruşunda, top üstten auta gitti.

72. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında ara pasta buluştuğu topla kale çizgisine kadar inen Ferdi'nin ortasına Valencia'nın kafa vuruşunda, kaleci Dmitrovic tehlikeyi önledi.

77. dakikada Sevilla'nın top kaybında gelişen Fenerbahçe kontra atağında Batshuayi, soldan bindiren Rossi'ye ara pasını gönderdi. Araya giren kaleci Dmitrovic, gole izin vermedi.

81. dakikada sol kanattan Acuna'nın ortasında, ceza sahası dışında topla buluşan Ocampos'un sert vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağın sahibi oldu.

GOL - 85. dakikada Sevilla farkı 2'ye çıkarttı. Fenerbahçe defansının hatasıyla sol kanatta serbest kalan Rakitic, ceza sahasında pasını pasını müsait durumdaki Lamela'ya çıkarttı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.

Fenerbahçe sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Ramon Sanchez Pizjuan

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni.

Sevilla: Dmitrovic, Gudelj, Acuna (Dk. 87 Suso), Koussai, Navas, Telles (Dk. 46 Jordan), Torres (Dk. 70 Ocampos), Fernando, Rakitic, Bryan Gil (Dk. 70 Lamela), En-Nesyri (Dk. 87 Rafa Mir).

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Arda Güler), Henrique (Dk. 82 Samuel), Crespo (Dk. 67 Rossi), Valencia (Dk. 82 Pedro), King (Dk. 67 Batshuayi).

Goller: Dk. 56 Jordan, Dk. 85 Lamela (Sevilla)

Sarı kartlar: Dk. 3 Alex Telles, Dk. 45+2 Bryan Gil (Sevilla), Dk. 45+2 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)