Gent ile Medipol Başakşehir, Ghelamco Arena'da karşılaştı. Mücadeleyi Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetti.

Başakşehir 16. dakikada Okaka ile 1-0 öne geçti. Gent 35. dakikada Orban ile eşitliği sağladı. 1-1

Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

[Fotoğraf: AA]

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turunda İsrail'in Maccabi Netanya, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik'i eleyen Medipol Başakşehir, play-off turunda da Belçika temsilcisi Antwerp'e üstünlük sağlayarak grup aşamasına yükseldi.

Turuncu-lacivertli takım, İskoçya'nın Hearts, Letonya'nın RFS ve İtalya'nın Fiorentina ekibiyle yer aldığı grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna çıktı.

Medipol Başakşehir bu maçlarda 26 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

[Fotoğraf: Reuters]

Gent play-off'ta Karadağ'ı eledi

Avrupa kupalarına bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turundan katılan Gent, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Omonoia 2 maçta da 2-0 yenilerek yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etti.

Mavi-beyazlı ekip, Norveç'in Molde, İrlanda'nın Shamrock ve İsveç'in Djurgarden takımlarının bulunduğu F Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve son 16 play-off turunda Azerbaycan'dan Karabağ ile eşleşti.

Eşleşmede iki takım da ev sahibi olduğu maçı 1-0'lık skorla kazanırken, rakibini penaltı atışları sonucunda saf dışı bırakan Gent son 16 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ - 16. dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Berkay Özcan'ın pasıyla ceza sahası sol tarafında topla buluşan Serdar Gürler'in yaptığı şık ortada, kale sahası önünde müsait durumdaki Okaka kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

24. dakikada gelişen Gent atağında sağdan yapılan ortada, ceza sahasında kaleci Volkan Babacan'ın uzaklaştırdığı topu sol çaprazda Fofana kontrol etti. Bu futbolcu uygun durumda yaptığı kötü vuruşta, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

25. dakikada Castro-Montes'in sağdan ortasına ceza sahasında Kums'un yaptığı kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

GOL - 35. dakikada Gent beraberliği sağladı. Ara pasla soldan ceza sahasına giren Fofana'nın yerden ortasında, penaltı noktası üzerindeki Cuypers vuruşunu yaptı. Kale sahasında Volkan Babacan'ın kontrol edemediği topu Orban ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

45+2. dakikada Castro-Montes'in gönderdiği uzun topta sağdan hızla ilerleyen Orban, ters taraftan ceza sahasına giren Hong'a pasını çıkardı. Ceza sahasında uygun durumda bulunan Hong'un uzanarak ayak koyduğu top, yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada Serdar Gürler'in ceza yayı içinden yaptığı vuruşta, kaleci Roef topu kontrol etti.

63. dakikada Medipol Başakşehir çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Aleksic'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Deniz Türüç, kaleci Roef'i de geçtikten sonra son çizgide vuruşunu yaptı. Kaleye paralel giden top ters taraftan dışarı çıktı.

88. dakikada De Sart'ın sağdan yaptığı ortaya ceza sahasında Depoitre'nin kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan üst direğe de çarpan topu kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: KAA Gent Stadium

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen

Gent: Roef, Montes, Piatkowski, Ngadjui, Fortuna, Kums (Dk. 68 Ofoe), De Sart, Fofana (Dk. 67 Samoise), Hong, Cuypers (Dk. 85 Pardo), Orban (Dk. 68 Depoitre).

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Karzev (Dk. 14 Aleksic (Dk. 75 Szysz)), Berkay Özcan, Januzaj (Dk. 46 Deniz Türüç), Serdar Gürler (Dk. 85 Muhammet Arslantaş), Okaka (Dk. 75 Edgar Ie).

Goller: Dk. 16 Okaka (Medipol Başakşehir) Dk. 35 Orban (Gent)

Sarı kartlar: Dk. 49 Deniz Türüç, Dk. 83 Touba, Dk. 84 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)