Fiorentina ile Demir Grup Sivasspor, Artemio Franchi Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakayı Arnavutluk'tan Enea Jorgji yönetti.

Sivasspor, Fiorentina deplasmanından boynu bükük ayrıldı. Yiğidolar, rakibine 1-0 yenildi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Max Gradel kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golü 69. dakikada Barak attı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turunda İtalyan ekip Fiorentina ile eşleşti.

Karşılaşmanın rövanşı 16 Mart Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

[Fotoğraf: AA]

Sivasspor'un Avrupa karnesi

Avrupa kupalarında 29. maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 15 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 51 gole engel olamadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada gelişen Fiorentina atağında Gonzales'in derinlemesine ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ali Vural Şaşal, topu zorlanmadan kurtardı.

15. dakikada ev sahibi takım, Demir Grup Sivasspor kalesinde bir tehlike daha yarattı. Gonzales'in soldan ortasına Castrovilli topuk vuruşu yaparken, kaleci Ali Şaşal Vural'ın parmaklarıyla dokunduğu top direkten döndü.

16. dakikada ev sahibi ekipte Ikone'nin sağ kanattan derinlemesine gönderdiği ara pasta topla buluşan Bonaventura, aşırtma vuruş denerken, kaleci Ali Vural Şaşal güçlükle müdahalede bulundu ama buna rağmen kaleye giden meşin yuvarlağı Uğur Çiftçi dışarı göndererek tehlikeyi savuşturdu.

34. dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Savunmadan uzun gönderilen pasta Fiorentina ceza sahasında topla buluşan Caicedo, meşin yuvarlağı kontrol edip vuruşunu yaptı ancak kaleci Terracciano gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

63. dakikada Demir Grup Sivasspor gole çok yaklaştı. Erdoğan Yeşilyurt'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Goutas'ın kafa vuruşu sonrası top üst direkten oyun alanına geri döndü.

GOL - 69. dakikada Fiorentina öne geçti. Kullanılan köşe atışında kaleci Ali Vural Şaşal topu elinden kaçırınca, Jovic meşin yuvarlağı altıpasa doğru doldurdu. Topla son buluşan Barak'ın düzelterek yaptığı vuruşta, Sivasspor savunmasına da çarpan top ağlara gitti. 1-0.

88. dakikada Sivasspor'da Njie'nin ceza sahasının solundan çektiği şutta, top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fiorentina müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Artemio Franchi

Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Cokaj.

Fiorentina: Terraciano, Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi, Castrovilli (Dk. 58 Barak), Amrabat (Dk. 59 Mandragora), Bonaventura (Dk. 69 Arthur), Ikone (Dk. 58 Sottil), Gonzalez (Dk. 80 Kouame), Jovic.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 80 Ulvestad), Cofie, Charisis, Saiz (Dk. 59 Gradel), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 80 N'Jie), Caicedo (Dk. 68 James).

Gol: Dk. 69 Barak (Fiorentina)

Kırmızı kart: Dk. 90+4. Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Saiz, Dk. 90+3 Cofie (Demir Grup Sivasspor), Dk. 57 Amrabat, Dk. 62 Jovic, Dk. 83 Cabral, Dk. 90+1 Biraghi, Dk. 90+5 Dodo (Fiorentina)