Çalımbay, son oynadıkları ve Spor Toto Süper Lig'de 4-3 yenildikleri VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre Fiorentina karşısında bir değişiklik yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Fatih Karagümrük maçında ilk 11 başlattığı Gradel'i yedek soyundururken, yerine Murat Paluli'yi oynattı.

Ev sahibi Fiorentina'da da teknik direktör Vincenzo Italiano, Serie A'da son oynadıkları ve 2-1 yendikleri Milan müsabakasına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Italiano, Milan maçında ilk 11'de başlattığı Cabral ve Mandragora'yı yedek soyundururken, Castrovilli ile Jovic'e ilk 11'de şans verdi.

Türkiye'den ve Avrupa'nın farklı kentlerinden gelen 200 kadar Türk taraftar da açtıkları Türk bayraklarıyla Demir Grup Sivasspor'a tribünden destek verdi.

Sivasspor taraftarları, Türkiye'deki deprem felaketi karşısında gösterdiği dayanışma sebebiyle İtalyanca "İtalya'ya desteği ve dayanışması için teşekkür ederiz." yazılı pankart açtı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de karşılamayı tribünden takip etti.

Ev sahibi Fiorentina taraftarlarının ise kendilerine ayrılan bölümleri tam olarak dolduramadıkları görüldü.