Trabzonspor'da görevinden istifa eden Teknik Direktör Abdullah Avcı, vedalaşmak için geldiği Trabzon'dan ayrıldı.

Bordo-mavili taraftarların Kazım Koyuncu'nun "İşte gidiyorum, bir şey demeden. Arkamı dönmeden, şikayet etmeden. Hiçbir şey almadan, bir şey vermeden. Yol ayrılmış, görmeden, gidiyorum" sözleriyle uğurlarken, tecrübeli teknik adamın duygusal anlar yaşadığı gözlendi.

Bordo-mavili taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ile fotoğraf çektirirken 'Bu şehir size tekrar bekliyor hocam" diyerek İstanbul'a uğurladı.