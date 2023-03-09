Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailevi sağlık problemleri nedeniyle ayrılmak isteğini kulübümüze ileten profesyonel futbolcumuz Marlon Rodrigues Xavier'in, Brezilya kulüplerinden Cruzeiro'ya, sonraki satışından yüzde 15 pay ödenmesi karşılığı transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.