Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 20:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
11 Mart Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Dyorex Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Göztepe-Pendikspor: Oğuzhan Aksu
12 Mart Pazar:
13.30 Bodrumspor-Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altınordu: İlker Yasin Avcı
19.00 Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK: Murat Erdoğan
13 Mart Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Altay: Sarper Barış Saka
20.00 Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor: Kutluhan Bilgiç
Etiketler: TFF 1. Lig
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