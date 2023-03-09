Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 18:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gökhan Zan'ın çağrısına Zenit'ten destek
[Fotograf: DHA]
6 Şubat'ta yaşanan yüzyılın deprem felaketleri 11 ilimizde büyük yıkım ve 46 bin 104 can kaybına neden olurken, ilk günden itibaren afet bölgesine destek çağrısı yapan Gökhan Zan'ın çabalarına Zenit kayıtsız kalmadı.
Depremzedelere bir yardım eli de Rusya'nın ünlü kulübü Zenit'ten geldi. Antakya'da deprem bölgesine giden Zenit'in Türkiye ekibi, Hataylı eski futbolcu Gökhan Zan'a futbol topu, kış şartlarına uygun mont, bere ve eldivenleri depremzede çocuklara dağıtılmak üzere teslim etti.
Zenit ekibi, Zan'a yardımların ulaştırılmasına katkı sağladığı için teşekkür ederek Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Gökhan Zan da, "Deprem bölgesindeki tüm çocuklar bizden futbol topu istiyordu. Çağrımıza kayıtsız kalmayan Zenit'e depremzede çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürdüğü için teşekkür ederiz" dedi.
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