Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremzede çocuklara hentbol dersi veriliyor
[Fotograf: AA]
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ankara'ya gelen çocuklara hentbol dersi verdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, oluşturulan bir ekibin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Çubuk Kız Öğrenci Yurdu'nda bulunan çocuklarla bir araya geldiği belirtildi.
"Depremzedelere moral verebilmek amacıyla oluşturduğumuz gönüllü timimiz, GSB Çubuk Kız Öğrenci Yurdu'nda çocuklarımızla hentbol beceri etkinlikleri gerçekleştirdi."
Etiketler: Deprem
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