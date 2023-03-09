Federasyondan yapılan açıklamada, oluşturulan bir ekibin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Çubuk Kız Öğrenci Yurdu'nda bulunan çocuklarla bir araya geldiği belirtildi.

"Depremzedelere moral verebilmek amacıyla oluşturduğumuz gönüllü timimiz, GSB Çubuk Kız Öğrenci Yurdu'nda çocuklarımızla hentbol beceri etkinlikleri gerçekleştirdi."