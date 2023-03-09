Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'de 1-0 kaybettikleri Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de görev alan oyunculardan Lucas Biglia ve Deniz Türüç'ü yedeğe çekti.

Emre Belözoğlu, Gent müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Mahmut Tekdemir ve Adnan Januzaj'a ilk 11'de formayı verdi.

Devre arasında transfer edilen Belçikalı futbolcu Adnan Januzaj, turuncu-lacivertli forma altında ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir maça Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmet Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Eden Karzev, Adnan Januzaj ve Stefano Okaka ile başladı.

Turuncu-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise Lucas Biglia, Deniz Türüç, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Danijel Aleksic, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Muhammet Arslantaş, Efe Koyuncu ve Edgar Ie oturdu.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mesut Özil ile UEFA listesinde isimleri bildirilmeyen yeni transferler Caner Erkin, Joao Figueiredo ve Shaocong Wu da kadroda yer almadı.

Gurbetçi taraftarlardan destek

Gurbetçi taraftarlar, Gent karşılaşmasında Medipol Başakşehir'i yalnız bırakmadı. Belçika ve çevre ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlar, statta kendilerini ayrılan tribünü doldurdu.

Yaklaşık 2 bin gurbetçi taraftar, yaptıkları tezahüratlarla turuncu-lacivertli ekibe destek verdi.