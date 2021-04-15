Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 08:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'dan Tokyo Oyunları iptal edilebilir açıklaması
[Fotoğraf: AA]
Japonya'da iktidar partisi, koronavirüs vaka sayılarında artışın sürmesi halinde Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilebileceğini açıkladı.
Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreteri Nikai Toşihiro, koronavirüs vakalarının artış trendini koruması halinde daha önce ertelenen olimpiyat oyunlarının iptal edilebileceği opsiyonunu göz önünde bulundurmak gerektiğini kaydetti. Nikai, "O zaman geldiğinde bir karar vermek zorunda kalınır. Örneğin ivedilikle durdurmak zorunda kalırız." diye konuştu.
Bu ay içinde düzenlenen Kyodo ajansı anketinde, ülke geneli katılımcıların sadece yüzde 24,5’i turnuvanın planlandığı üzere gerçekleştirilmesini istediği ortaya çıkmıştı.
Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Japonya
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