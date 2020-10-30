İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok il ve ilçeden hissedildi.

Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki Arkas Spor-Halkbank, Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig'deki Karşıyaka-Fenerbahçe ve İzmirspor-Göztepe, TVF Kadınlar 2. Ligi'ndeki Arkas Spor-Denizli Merkez Efendi Belediyespor ve Bornova Belediyespor-Akhisargücü müsabakalarının ileri bir tarihte oynanacağı belirtildi.