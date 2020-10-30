İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) açıklama yapıldı.

TFF, İzmir'deki deprem sonrası Süper Lig'de Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçı ile 1. Lig'de iki, 3. Lig'de de bir karşılaşmanın ertelendiğini açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir’i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü yapılacak 4 karşılaşma ertelendi.

Süper Lig’de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig’de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig’deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihte oynanacak."