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İzmir’deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi
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TFF, İzmir'deki deprem sonrası Süper Lig'de Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçı ile 1. Lig'de iki, 3. Lig'de de bir karşılaşmanın ertelendiğini açıkladı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) açıklama yapıldı.
TFF, İzmir'deki deprem sonrası Süper Lig'de Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçı ile 1. Lig'de iki, 3. Lig'de de bir karşılaşmanın ertelendiğini açıkladı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir’i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü yapılacak 4 karşılaşma ertelendi.
Süper Lig’de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig’de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig’deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihte oynanacak."
Etiketler: Son Dakika DepremSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 16:41
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