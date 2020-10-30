Haber Giriş: Kaynak: AA
4 hakemin COVID-19 testi pozitif çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemi ile üç klasman yardımcı hakeminin çarşamba günü yapılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, hakemlerin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı belirtildi.
Test sonuçları pozitif çıkan ve 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek hakemlerin yapılacak tüm tetkik ve testlerinin yakından takip edileceği kaydedildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 15:10
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