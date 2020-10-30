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Spor spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti
Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer 32 yaşında yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören spor spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti.
Kemer ailesi acı haberi sosyal medya üzerinden verdi.
"Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik."
Kemer'e daha önce ilik nakli yapılmış, tedavisi başarılı sonuç vermişti. Ancak hastalığı tekrar nüksetmişti.
Etiketler: KanserSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 09:40
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