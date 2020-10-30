Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Batı Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), bu ilçelerin iç kesimleri ile Isparta çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü de saat 11.00'den sonra Bursa, Bilecik ve Eskişehir'de, yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanağın etkili olacağını aktardı.

Bursa, Bilecik ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği öngörülüyor.

Yetkililer, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.