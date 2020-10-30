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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 15'i Irak, biri Suriye uyruklu toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 15 Irak uyruklu ve 1 Suriyeli şüpheli yakalandı.
Aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 08:39
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