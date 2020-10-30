Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Adana'da terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı
Adana'da PKK/KCK operasyonunda terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile iş birlikçilik yapan ve yardım edenlere yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, özel harekat desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında da önlem aldı.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 08:12
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