Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Yılmaz Mahallesi'nde bir apartman için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, karantina kararının gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu bildirildi.
Karantinaya uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 09:56
Son Haberler
- 11:20
- 11:04
- 11:16
- 10:52
- 10:46
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta çatı yangını: 1 ölü, 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz