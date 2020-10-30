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Adıyaman 1954'de 12'si futbolcu 16 kişi koronavirüse yakalandı
Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Adıyaman 1954'de 12 futbolcu, 2 teknik heyet ve 2 personelin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testleri pozitif sonuçlandı.
Kulüp başkanı Sait Aybak, yarın oynayacakları 68 Aksaray Belediyespor maçı öncesi yapılan COVID-19 PCR testlerinin sonuçlandığı belirtti.
Aybak, "12 futbolcu, 2 teknik heyet ve 2 personelin COVID-19 testi pozitif çıktı. Ondan dolayı yarınki maçımızı Türkiye Futbol Federasyonu iptal etti. İnşallah dileğimiz bu futbolcularımızın sağlığına kavuşması" ifadelerini kullandı.
Aybak, daha öncede testi pozitif çıkan oyuncuları olduğunu sözlerine ekledi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 15:48
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