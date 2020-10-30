Kulüp başkanı Sait Aybak, yarın oynayacakları 68 Aksaray Belediyespor maçı öncesi yapılan COVID-19 PCR testlerinin sonuçlandığı belirtti.

Aybak, "12 futbolcu, 2 teknik heyet ve 2 personelin COVID-19 testi pozitif çıktı. Ondan dolayı yarınki maçımızı Türkiye Futbol Federasyonu iptal etti. İnşallah dileğimiz bu futbolcularımızın sağlığına kavuşması" ifadelerini kullandı.

Aybak, daha öncede testi pozitif çıkan oyuncuları olduğunu sözlerine ekledi.