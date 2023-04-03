Milli takımın ikinci kaptanı 38 yaşındaki Viktoriya Koyuncu, Yardımcı Antrenör Burcu Pelister'in katkılarıyla açıklamalarda bulundu.

Evlendikten sonra Türk vatandaşlığına geçen Viktoriya, ay yıldız formayla başarılı olmak için çaba harcadığını anlattı.

Doğuştan işitme engelli olduğunu belirten Viktoriya, eşi Abdullah Koyuncu ile tanışması ve evlenme sürecini anlattı.

"Eşim de milli basketbolcu, Türkiye İşitme Engelli Erkek Milli Takımı'nda oynuyor, İstanbulspor'da antrenörlük de yapıyor. Yıllar önce Sofya'daki birbirimizi gördük, maç anında Abdullah çok sinirliydi, morali bozuktu, topu yukarıya doğru atınca, ben ona 'öyle yapmaması' gerektiğini söylemiştim, ilk tanışmamız orada oldu. Maçı Türkiye kaybetti, o zaman Ukrayna milli takımıyla biz Sofya'da İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ikinci olmuştuk. Bir sene sonra başka bir turnuvada uluslararası işaret diliyle bir sporcuyla görüşme yaparken zorluk yaşayınca, Abdullah yanımıza gelerek yardımcı oldu, bana tercümanlık yaptı. Sonrasında da görüşmemiz devam etti, bu sürecin sonunda evlendik."

Viktoriya, evlendikten sonra Türkiye'ye yerleştiğini belirtti.

"38 Yaşındayım, evliyim ve iki çocuk annesiyim. Kızım Serra 8 yaşında, oğlum Kerem ise 6 yaşına girecek. İstanbul'da çocuklarımı okula gönderdikten sonra tren ve vapura binerek Burcu (Pelister) hocanın antrenmanlarına geliyorum. Antrenmandan sonra çocukları okuldan alıyorum, onları karate antrenmanlarına götürüyorum. Sonra akşam ailecek hep beraber yemekte buluşuyoruz."

"Final hedefliyoruz"

Viktoriya, sağ kulağından çok az duyabildiğini, cihaz yardımıyla çok yüksek sesleri işitebildiğini aktardı.

"Kızım da işitme engelli ama oğlum duyma problemi yok. Onun sesini duyabilmek için cihaz kullanıyorum. Evlendikten sonra 3 yıldır Türkiye'de oynuyorum. İtalya'da, Brezilya'da Türk Milli Takımı'yla oynadım, bu yıl da Yunanistan'da düzenlenecek organizasyon forma giyeceği."

Viktoriya, Dünya Şampiyonası için kampta çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

"Türkiye'de yaşamaktan, burada oynamaktan çok memnunum. Türkiye'de insan ilişkileri de çok güzel. Türk sporcularla iletişim konusunda onlar bana, ben onlara destek oluyorum, dostluğumuz çok güzel. Dünya Şampiyonası'nda A Grubu'nda İtalya, Litvanya, Kenya ve biz yer alıyoruz. Mutlaka gruptan iyi bir sıralamayla çapraz eşleşmeyi bekliyoruz. Karşı grupta da Polonya, Ukrayna, Yunanistan ve ABD var. Takımıma inanıyorum, Dünya Şampiyonası'nda tabii ki de final hedefliyoruz, şimdiden açıklamak istemiyorum ama orada bizi göreceksiniz."

Viktoriya, Dünya Şampiyonası'ndan sonra İspanya'da Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarını, iki sene sonra da Tokyo'da İşitme Engelliler Olimpiyatları'na gideceklerini kaydetti.

"Türkiye ile olimpiyat madalyası hayalim de var, Ukrayna takımı ile olimpiyat ikinciliği madalyası almıştım, Türkiye'de de basketbolumu olimpiyat madalyası ile taçlandırmak istiyorum."

İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Özlem Şencan da Viktoriya'yı, "Aslen Ukraynalı ama artık Türk vatandaşı. Eşi de İşitme Engelli Erkek Milli Takımı oyuncumuz Abdullah. Viktoriya, yaşından dolayı çok tecrübeli bir oyuncu, hem takıma kaptanlık yapıyor hem de tecrübelerini aktarıyor. Sağ kolum gibi bir şey, en kritik yerlerde güvenebileceğim bir oyuncu, iyi ki var." şeklinde değerlendirdi.