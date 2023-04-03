Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldığı maçları kazanıyor.

Siyah beyazlılar haftanın sonucu merakla beklenen maçında, 51. dakikada Welinton'un kırmızı kartla oyun dışı kalmasına rağmen sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın böylece kigde Kadıköy'deki son 3 galibiyetini de bir kişi eksik kaldığı maçlarda alması dikkati çekti. Üstelik siyah beyazlılar bu üç karşılaşmada da dörder gol atmayı başardı.

Beşiktaş ilk olarak 17 Nisan 2005'te Kolombiyalı eldiven Cordoba'nın 80. dakikada kırmızı kart gördüğü maçı 4-3 kazandı. Nefesleri kesen bu maçın son 10 dakikasında siyah beyazlı ekibin kalesini Rumen santrfor Pancu korumuştu.

Beşiktaş 29 Kasım 2020'de bu kez golcüsü Cyle Larin'in 50. dakikada kırmızı kart gördüğü derbide rakibini yine 4-3 yendi.

Siyah beyazlı ekip son olarak da Welinton'un oyun dışı kaldığı, Nathan Redmond'un da 1 gol 3 asistle yıldızlaştığı maçta sahadan 4-2 galip ayrıldı.