Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş'a Tayyip Talha Sanuç şoku
[Fotograf: AA]
Beşiktaş'ın genç yıldızı Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe maçında sakatlandı. İlk bulgulara göre başarılı stoperin çapraz bağları koptu.
Tayyip Talha Sanuç, maçın 8. dakikasında Pedro ile girdikleri ikili mücadelede yerde kaldı.
Sakatlanan 23 yaşındaki oyuncu maça devam edemedi ve sedyeyle oyun dışına alındı.
İlk bulgulara göre sol diz çapraz bağlarında kopma tespit edilen Tayyip Talha'nın, durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Etiketler: Beşiktaş
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