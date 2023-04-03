Burak Yılmaz şaşırttı. Hollanda'da Fortuna Sittard forması giyen tecrübeli futbolcu 3-1 kazandıkları Groningen maçından sonra ayrılık mesajı yayınladı.

37 yaşındaki santrfor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve harika taraftarları. Sizin için oynamak büyük bir onurdu. Her şey için teşekkür ederim. Daha iyi ve başarılı yıllar dilerim." ifadelerini kullandı.

Hollanda ekibindense, bu paylaşımın nedeninin henüz tam olarak bilinmediği belirtildi.

Kulüp yetkilisi Sjoerd Ars, "Burak Yılmaz'ın bu açıklamasına herkes gibi biz de şaşırdık. İngilizcesi çok akıcı olmadığı için belki yanlış bir çeviri söz konusu ya da taraftarlarla olan etkileşiminden rahatsız. Arkasında tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. İlk fırsatta kendisiyle konuşup ne olduğunu öğreneceğiz" dedi.

Golcü futbolcunun Groningen'i 3-1 yendikleri maçta seyirciler tarafından ıslıklanmasından dolayı böyle bir karar aldığı tahmin ediliyor.

Deneyimli forvet 9 gol 5 asistle Fortuna Sittard'ın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyordu.

Burak Yılmaz sezon başında sarı yeşilli kulüple 2 yılı oyuncu 3 yılı teknik adam olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.