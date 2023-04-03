Galatasaray, bu sezon kazanma konusundaki hırsı ve inatçılığıyla ön plana çıkıyor. Okan Buruk'un ekibi, son dakikalarda bulduğu gollerle kritik maçlarda üç puana ulaştı.

Galatasaray, 63 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Sarı kırmızılılar, ligde galip geldiği 7 karşılaşmayı mücadelelerin son 10 dakikasında attığı gollerle üstün tamamladı.

Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor deplasmanlarında Gomis'in son dakikalarda attığı gollerle güldü.

Sarı kırmızılılar, Gaziantep Futbol Kulübü ve Arabam.com Konyaspor maçlarında ise rakiplerinin kendi kalesine attığı gollerle final anlarında galibiyete uzandı.

Demir Grup Sivasspor'u uzatmalarda attığı golle mağlup eden Galatasaray, iç sahadaki HangiKredi Ümraniyespor maçını ise 83. dakikada Icardi'nin golüyle kazandı.

Sarı kırmızılılar, son olarak Adana Demirspor karşısında 86 ve 90+8. dakikada attığı gollerle üç puanı hanesine yazdırdı.