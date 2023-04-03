Nathan Redmond derbide bir ilki yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-2 yendiği maça gol ve asistleriyle damga vurdu.

Bu sezon beklentileri tam olarak karşılayamayan İngiliz oyuncu derbide göz kamaştırdı.

İkinci yarının başında Beşiktaş 1-0 yenik durumdayken oyuna giren deneyimli isim, adeta takımını ateşledi. Nathan Redmond ilk olarak 58. dakikada Cenk Tosun'un skoru 1-1'e getiren golünün asistini yaptı.

Bu iki oyuncu 62. dakikada yine sahneye çıktı. Redmond'un pasını bir kez daha filelerle buluşturan Cenk takımını 2-1 öne geçirdi.

İngiliz oyuncu 75. dakikada bu defa farkı ikiye çıkaran golü kendisi kaydetti. Başarılı futbolcu 90+1'de de Aboubakar'ın attığı golün asistini yaparak galibiyetin mimarı oldu.

Fenerbahçe karşılaşması böylece Redmond'un kariyerinde 1 gol 3 asistle skora en çok katkı yaptığı maç olarak kayıtlara geçti.

İngiliz futbolcu daha önce Southampton'da 2 gol 1 asist, Norwich City'de ise 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.