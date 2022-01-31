Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 21:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Inaki Pena Galatasaray'da
[Fotoğraf: DHA]
Galatasaray, İspanyol kaleci Inaki Pena'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray, dün gece geç saatlerde İstanbul’a gelen İspanyol file bekçisi Inaki Pena’yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'a hoş geldin Inaki Pena" ifadesi kullanıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona forması giyen 22 yaşındaki file bekçisinin 6 ay kiralık şekilde geleceğini açıklamıştı.
Etiketler: Barcelona Galatasaray Süper Lig Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Trabzonspor Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz