Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Kasımpaşayı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.
Antrenman, 5'e 2 ve rondo çalışmasıyla sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.
Etiketler: Abdullah Avcı Kasımpaşa Süper Lig Trabzon Trabzonspor
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