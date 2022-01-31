Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, başarılı futbolcunun İspanyol deviyle anlaştığını özel haber olarak okuyucularına duyurdu.

30 Haziran itibarıyla serbest kalacak Fransız oyuncu Real Madrid'den yılda yaklaşık 50 milyon euro kazanacak.

Real Madrid, geçtiğimiz yaz Mbappe için Paris Saint-Germain'e 200 milyon euro teklif etmiş ancak transfer girişimlerinden sonuç çıkmamıştı.

Fransız ekibiyle bu sezon 27 maça çıkan yıldız futbolcu, 19 gol atıp 15 de asist yaptı.