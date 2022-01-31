Spor Toto Süper Lig ekibi konuyla ilgili açıklamayı, sosyal medya hesabından yaptı..

"Bir buçuk yıldır formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."