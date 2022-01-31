Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor'dan Semih Kaya açıklaması
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile yollarını ayırdı.
Spor Toto Süper Lig ekibi konuyla ilgili açıklamayı, sosyal medya hesabından yaptı..
"Bir buçuk yıldır formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."
1.5 yıldır formamızı terleten Profesyonel Futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır.— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 31, 2022
Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz. pic.twitter.com/xZ3EhhfSDt
Etiketler: Yeni Malatyaspor Transfer Haberleri
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