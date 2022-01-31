Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa'da Jorgensen ile yollar ayrıldı
Kasımpaşa Kulübü, Nicolai Jorgensen ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler Nicolai Jorgensen. Kulübümüze verdiği emekler için oyuncumuz Nicolai Jorgensen'e teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Sezon başında Kasımpaşa kadrosuna katılan Jorgensen, bu sezon çıktığı 15 maçta 2 gol kaydetti ve 838 dakika sahada kaldı.
Her şey için teşekkürler @njorgensen9— KASIMPAŞA (@kasimpasa) January 31, 2022
Kulübümüze verdiği emekler için oyuncumuz Nicolai Jørgensen’e teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz.
We thank Nicolai Jørgensen for all his hard work for our club and wish him the best in his new challenge! pic.twitter.com/5MRW3DBXdg
Etiketler: Kasımpaşa Transfer Haberleri
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