İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler Nicolai Jorgensen. Kulübümüze verdiği emekler için oyuncumuz Nicolai Jorgensen'e teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sezon başında Kasımpaşa kadrosuna katılan Jorgensen, bu sezon çıktığı 15 maçta 2 gol kaydetti ve 838 dakika sahada kaldı.

We thank Nicolai Jørgensen for all his hard work for our club and wish him the best in his new challenge!