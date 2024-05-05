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Gündem
TRT Haber 05.05.2024 02:13

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 65 şüpheliden 38'i tutuklandı

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise taş ve sopayla saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 şüpheliden 38'i tutuklandı

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 65 şüpheliden 38'i tutuklandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere saldırıda bulundukları için gözaltına alınan 65 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 38'i "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kamu görevlisine direnmek" suçlarından tutuklandı.

27 şüpheli ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünün ardından 65 şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılık, şüphelilerden 52’sini tutuklama talebiyle, 13 şüpheliyi ise adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

Bakan Tunç: Ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik olaylar asla amacına ulaşamayacaktır

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde önceden duyurulmasına rağmen, Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara müdahale sırasında polislere saldıranlar hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Soruşturma kapsamında 65 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Tunç, "38 şüpheli 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na Muhalefet', 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' ve 'Kamu Görevlisine Direnmek' suçlarından tutuklanmıştır. 27 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir." açıklamasını yaptı.

Tunç, "Ülkemizin huzurunu, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik olaylar asla amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Yılmaz Tunç
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