Bakan Fidan'ın Gambiya'da diplomasi trafiği devam ediyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Gambiya’nın başkenti Banjul’daki İslam İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi'ne katıldı.

Bakan Fidan ziyareti kapsamında ikili görüşmelerde bulundu.

Bayramov ile görüşme

Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi marjında Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Bayramov ile bir araya geldiği bildirildi.

Fidan, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Gambiya’nın başkenti Banjul’da, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.

Fidan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Gambiya’nın başkenti Banjul’da, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.

Fidan, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Muhammed ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Gambiya’nın başkenti Banjul’da, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile bir araya geldi.

Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Gambiya’nın başkenti Banjul’da, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.