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Dünya
AA 05.05.2024 00:40

Texas'ta aşırı yağışlar taşkına neden oldu: Binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin Texas eyaletinde aşırı yağışlardan dolayı taşan nehirler nedeniyle Houston civarında mahsur kalan birçok kişinin kurtarıldığı, binlerce vatandaşın da tahliye edildiği belirtildi.

Texas'ta aşırı yağışlar taşkına neden oldu: Binlerce kişi tahliye edildi
[Fotograf: AP]

ABD'nin Texas eyaletinin en büyük şehirlerinden Houston civarında 12 nehir göstergesinin büyük sel aşamasına ulaştığı kaydedildi.

Eyalette nisan başından beri şiddetli yağmurlar etkili olurken, Meksika Körfezi'nden gelen bir düzine kasırga ve dolu şeklindeki hava olaylarına da şahit olundu.

Eyalet Acil Yönetim Koordinatörü Emmitt Eldridge, CNN’e, Houston’ın kuzeyinde 200 evin zorunlu olarak tahliye edildiğini belirterek, sudan en az 58 kurtarma olayı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Eldridge, "Bölgede beklenen ilave yağışlar nedeniyle çok daha fazla su taşmaları görmeyi bekliyoruz." dedi.

Texas'ta aşırı yağışlar taşkına neden oldu: Binlerce kişi tahliye edildi

Yine Houston’ın kuzeybatısındaki Walker County bölgesinde, yaklaşık 43 ana yolun hala sular altında olduğuna, bazı köprülerin sel sularından oluşan hasar nedeniyle kullanılamadığına işaret edildi.

Houston’ın yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusundaki Polk County'de ise 700 evi sel sularının bastığı aktarılarak, yağmurların sel seviyesini yükseltmeye devam edeceği uyarısı yapıldı.

Binlerce kişinin tahliye edildiği bölgede en az 1000 evin zorunlu tahliye alanı içinde bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Yetkililer, şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

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