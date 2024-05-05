Texas'ta aşırı yağışlar taşkına neden oldu: Binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin Texas eyaletinin en büyük şehirlerinden Houston civarında 12 nehir göstergesinin büyük sel aşamasına ulaştığı kaydedildi.

Eyalette nisan başından beri şiddetli yağmurlar etkili olurken, Meksika Körfezi'nden gelen bir düzine kasırga ve dolu şeklindeki hava olaylarına da şahit olundu.

Eyalet Acil Yönetim Koordinatörü Emmitt Eldridge, CNN’e, Houston’ın kuzeyinde 200 evin zorunlu olarak tahliye edildiğini belirterek, sudan en az 58 kurtarma olayı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Eldridge, "Bölgede beklenen ilave yağışlar nedeniyle çok daha fazla su taşmaları görmeyi bekliyoruz." dedi.

Yine Houston’ın kuzeybatısındaki Walker County bölgesinde, yaklaşık 43 ana yolun hala sular altında olduğuna, bazı köprülerin sel sularından oluşan hasar nedeniyle kullanılamadığına işaret edildi.

Houston’ın yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusundaki Polk County'de ise 700 evi sel sularının bastığı aktarılarak, yağmurların sel seviyesini yükseltmeye devam edeceği uyarısı yapıldı.

Binlerce kişinin tahliye edildiği bölgede en az 1000 evin zorunlu tahliye alanı içinde bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Yetkililer, şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.