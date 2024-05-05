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Dünya
AA 05.05.2024 00:35

Hamas'tan İsrail ordusuna Refah tehdidi

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine kara harekatı düzenlemesi halinde başarısızlığa ve yenilgiye uğrayacağını belirtti.

Hamas'tan İsrail ordusuna Refah tehdidi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk'in konuya ilişkin açıklaması, Hamas'ın Telegram platformundaki hesabında yayımlandı.

Rişk, açıklamasında, "Bizi Refah'a kara harekatı düzenlemekle tehdit ediyorlar, biz de onları başarısızlığa ve yenilgiye uğratma sözü veriyoruz." ifadesini kullandı.

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Hamaslı yetkili Rişk'in açıklaması, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için yola çıkan Hamas heyetinin başkent Kahire'ye ulaşmasından kısa süre sonra geldi.

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Mısır medyası, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için yola çıkan Hamas heyetinin bugün başkent Kahire'ye ulaştığını duyurmuştu.

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