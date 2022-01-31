Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa Uros Spajic'i transfer etti
Kasımpaşa, Sırp futbolcu Uros Spajic'i kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Rusya'nın Krasnodar ekibinde forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile sözleşme imzalandı.
Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, sportif direktör Emir Saraç hazır bulundu.
Kasımpaşamıza hoş geldin @Uros5Spajic pic.twitter.com/r1rAjsGtNA— KASIMPAŞA (@kasimpasa) January 31, 2022
Etiketler: Kasımpaşa Transfer Haberleri
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