Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Rusya'nın Krasnodar ekibinde forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile sözleşme imzalandı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, sportif direktör Emir Saraç hazır bulundu.