Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 16:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Everton'da Frank Lampard dönemi
Premier Lig ekiplerinden Everton, teknik direktör Frank Lampard ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Everton'da yeni teknik direktör belli oldu.
20 maçta topladığı 19 puan ile düşme hattının sadece 4 puan üstünde bulunan Merseyside ekibi, Rafael Benitez'den boşan koltuğa Frank Lampard'ı getirdi.
Milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ın teknik direktörlük görevi için Fenerbahçe'den ayrılan Vítor Pereira ile görüştüğü iddia edilmişti.
Welcome to Everton Football Club, Frank Lampard! pic.twitter.com/LuGqBCrrE7— Everton (@Everton) January 31, 2022
Etiketler: Premier Lig Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Kylian Mbappe Real Madrid yolunda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz