Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde 2010-2011 sezonu sonunda kendisini şampiyon olarak gösterdiği hatırlatıldı.

"TFF'den Trabzonspor Kulübü hakkında gerekenin yapılmasını, Trabzonspor aleyhinde gerekli disiplin soruşturmalarının başlatılmasını ve sonuçları hakkında kulübümüze bilgi verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."

Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonunda elde ettiği şampiyonluğun mahkemelerce de tescillendiği vurgulandı.

"Hal böyle iken Trabzonspor Kulübünün resmi web sitesinde 2010-2011 futbol sezonu şampiyonunun Trabzonspor Kulübü olduğu şeklinde yansıtmaya çalıştığı irade, TFF tarafından usulünce tescil edilmiş şampiyonluklara dair yine TFF'nin organizasyonel çatısı altında faaliyetlerini sürdüren kulüplerce sergilenen bir 'haksız sahiplenme' faaliyeti olarak nitelendirilebilecek olup, bu durum en başta TFF'nin kanunla temellendirilmiş otoritesine zarar vermektedir."